SDIS de Saint-Benoit – Une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers

L’inauguration du Centre de secours principal de Saint-Benoit « Anthony Garsany » s’est déroulée ce vendredi 8 mars en présence du Président du Département, Cyrille Melchior, du Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, du Maire de Saint-Benoit, Patrick Selly et de la Présidente du SDIS et Conseillère départementale, Sophie Arzal.

Les 77 sapeurs-pompiers de Saint-Benoît (24 professionnels et 53 volontaires) bénéficient désormais d’une nouvelle caserne avec à leur tête le lieutenant Eribert Arginthe et son adjoint, le lieutenant Christophe Robert.

Le centre de secours construit dans le quartier de Beaulieu, très proche de la route nationale, s’étend sur une parcelle de 8 603 m2. Avec un investissement de 5 280 000 euros, cofinancé par le Conseil départemental et la commune de Saint-Benoit, ce projet illustre l’engagement des collectivités territoriales envers la sécurité des Réunionnais.

« Tout ce travail collectif, mené en partenariat avec la Préfecture, et le SDIS 974 permet de bâtir un engagement de confiance, de bienveillance et de clairvoyance, visant à renforcer la protection et la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais, à assurer un service départemental d’incendie et de secours performant en tous lieux, à s’appuyer sur un fort ancrage territorial », a précisé Cyrille Melchior.

Le Centre de secours de Saint-Benoit dispose d’installations qui permettent une intervention rapide et efficace dans toutes les situations d’urgence.

Le SDIS de La Réunion dispose d’un budget de 113 millions d’euros. Ses investissements contribuent notamment à améliorer les conditions de travail des agents avec entre autre la construction et la réhabilitation des centres d’incendies et de secours.

« Le CIS de Saint-Benoît fait figure de modèle en la matière. Les sapeurs-pompiers bénédictins ont ainsi vu leurs conditions de vie, de travail et d’intervention nettement s’améliorer », a souligné Cyrille Melchior.

Hommage au lieutenant-colonel Antonin Garsany

Le centre de secours et d’incendie porte le nom d’un homme à la carrière exemplaire qui a su s’illustrer par son engagement et son dévouement, le Le lieutenant-colonel Garsany. Recruté en 1963, il intègre le corps des sapeurs-pompiers en 1965. Il gravira les échelons jusqu’à devenir, en mars 2000, l’un des rares Réunionnais à atteindre le grade de lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel Garsany est décédé le 9 décembre 2005.Très émue, son épouse a dévoilé la plaque inaugurale en compagnie des officiels.