Save the date : 12 Août , Journée de la jeunesse

Le 12 Août prochain la ville de Saint-Paul organise sa Journée de la jeunesse, un moment privilégié où vous pourrez participer à de nombreuses activités, découvrir des initiations variées telles que le gaming, l’art du cirque, le hockey sur gazon et bien plus encore. Vous aurez également l’opportunité de vous ambiancer avec les concerts de Marshall et Wizdom.