Samedi 15 juin : Le Trail Urbain de l’Écocité revient !

Le Trail Urbain de l’Écocité revient en force ce samedi 15 juin 2024 dès 7h, à la Place Festival de la Ville de La Possession.

Organisé par l’association Rando Rivière des Galets, en partenariat avec le GIP Écocité et le Territoire de l’Ouest, cet événement est une occasion unique de découvrir les projets ambitieux d’aménagement de l’Écocité, ville insulaire, tropicale et créole.

Destiné à tous, des coureurs chevronnés aux amateurs de balade en famille, le trail propose trois épreuves indépendantes pour satisfaire tous les goûts et niveaux de forme physique. La course individuelle de 25km, le relais de 25 km pour cinq coureurs, et une randonnée de 5 km offrent chacun une opportunité de s’immerger dans les projets d’aménagement urbain.

L’Écocité, labellisée en 2009, est la seule Écocité ultramarine insulaire et tropicale de la Métropole. Son objectif est ambitieux : concilier croissance démographique, qualité de vie et développement durable sur plus de 5000 hectares. Cet espace constitue un potentiel de développement et de rayonnement majeur pour le territoire de l’Ouest et toute La Réunion.

L’Écocité aspire à bâtir une ville du futur, plus mobile, durable et verte, tout en conservant une identité profondément réunionnaise.

Le Trail Urbain de l’Écocité est bien plus qu’une simple course. C’est une aventure qui permet aux participants de se projeter dans la ville de demain en découvrant les projets déjà réalisés, en cours et à