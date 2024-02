Salon International de l’Agriculture 2024

La Région Réunion participera à la 60ème édition du Salon International d’Agriculture du 24 février au 3 mars 2024 à Paris Expo Porte de Versailles.

Le Salon International de l’Agriculture est un évènement de référence pour la France et à l’étranger, il rassemble chaque année l’ensemble des acteurs du monde agricole. Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes publics, instituts de recherche : chacun contribue à présenter les facettes d’un écosystème riche et de ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives.

Cette participation a pour objet de renforcer la visibilité et la compétitivité de La Réunion dans le secteur agroalimentaire en promouvant son savoir-faire et la qualité de ses produits. Pour ce faire, une rencontre de professionnels (BtoB) coordonnée par la Région Réunion sera organisée le 22 février. Cette rencontre sera l’occasion d’impulser une rencontre de professionnels, de chefs d’entreprises issus du monde culinaire et agricole. Ce premier temps fort du SIA qui se tiendra sous la forme d’une rencontre des professionnels BtoB » La Réunion à la carte » se définit comme marquant et efficace en termes de contacts, de visibilité et commercialisation, et permettra de lancer en parallèle notre marque territoriale « La Réunion ».

Objectifs :

En marge du SIA : Un évènement premium BtoB (créer une vitrine d’excellence pour les produits réunionnais)

Internationalisation des entreprises réunionnaises au cœur des priorités régionales (prioriser le soutien au développement international des entreprises)

Créateur de valeur pour le territoire (promotion des entreprises locales par leur savoir-faire et la qualité des produits sont des leviers à l’export)

Développer le secteur agroalimentaire, un secteur à fort potentiel