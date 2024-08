Salazie, Arrêté du Maire portant limitation des usages et des prélèvements en eau

Extrait :

« En raison du déficit pluviométrique et de la forte baisse des divers captages, constatés à ce jour, l’utilisation de l’eau est réglementée sur l’ensemble de la Commune de Salazie

Il est interdit :

► Le lavage des voitures privées et publiques (sauf stations professionnelles équipées d’économiseur d’eau)

► Le remplissage des piscines privées et des piscines appartenant aux personnes morales de droit privé

► L’arrosage des pelouses et des jardins privés

► Le lavage des façades (sauf par les professionnels à l’aide d’un dispositif à haute pression)

► Il est rappelé que tout prélèvement dans un cours d’eau domanial ou non domanial, non régulièrement autorisé, est interdit. »