Saison cyclonique 2024 : retrouvez les conseils à suivre

La saison cyclonique 2023-2024 devrait être caractérisée par une activité inférieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l’océan Indien. On estime qu’entre 5 et 8 systèmes (tempêtes et cyclones), avec 2 à 4 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical pourrait se développer.

Une activité cyclonique très réduite est attendue en première partie de saison, associée potentiellement à une apparition tardive du 1er système. A partir de la mi-janvier, une activité un peu plus soutenue est envisagée au Nord et au Nord-Est des Mascareignes avec des phénomènes cycloniques se déplaçant majoritairement vers le Sud ou le Sud-Est. Dans cette configuration, un risque d’impact atténué est envisagé pour Madagascar et le Mozambique, alors qu’il se maintient proche de la normale pour les Mascareignes (Rodrigues, Maurice, La Réunion).

Les conseils à suivre

Contacter la Mairie de Saint-Paul ou se rendre sur son site Internet et ses réseaux sociaux (Facebook et Instagram) pour vérifier l’emplacement du centre d’hébergement et le numéro d’appel de la permanence de sécurité prévue la plus proche de votre domicile.

Préparer son habitation, vérifier l’état de la toiture, des portes et des fenêtres.

Élaguer les arbres situés à proximité des habitations et des lignes téléphoniques. Pour les besoins d’élagage à proximité des lignes EDF, contactez EDF.

Vérifier l’état des fossés d’évacuation des eaux.

Préparer déjà une réserve minimale d’aliments en conserve et d’eau minérale en bouteille, de piles pour la radio et les lampes, de bougies, ainsi qu’une trousse de première urgence, et vos médicaments si vous suivez un traitement médical.

Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique.

Éviter de stocker des denrées périssables en quantité trop importante dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur.

Privilégier le stockage de conserves en boîte plutôt que des surgelés.

En cas de coupure d’électricité, ouvrir le moins possible votre réfrigérateur ou votre congélateur.

Si la coupure dure trop longtemps, débrancher les appareils électriques tels que les chauffe‐eau, réfrigérateurs, congélateurs, en ne laissant qu’un interrupteur allumé pour avertir du retour de l’électricité.

Les niveaux d’alerte cyclonique : consignes à la population

Dès lors que La Réunion est menacée de subir des intempéries liées de près ou de loin à la circulation dans ses parages d’un système de nature cyclonique (qu’il s’agisse d’une modeste dépression tropicale, d’une tempête tropicale ou d’un cyclone tropical), le plan Orsec Cyclones sera activé et les alertes cycloniques seront le fil conducteur unique de la communication de crise.

Les vigilances météorologiques (fortes pluies, vents forts) seront mises en sourdine. Les décisions de changement de niveau d’alerte cyclonique prennent en compte les facteurs « vents » et « pluies ». Pendant l’alerte rouge cyclonique, la population sera invitée à se confiner et la circulation sera interdite, sauf pour les services de secours et les services concourant à la gestion de crise.

Un nouveau niveau d’alerte cyclonique, de couleur violette, vise à étendre le confinement déjà prévu pour la population en alerte rouge, à l’ensemble des services concourant à la gestion de crise lorsqu’il est prévu que les vents dépassent les 200 km/h en rafales.

Découvrez ci-dessous toutes les informations nécessaires liées aux conseils à suivre pendant la saison cyclonique. Vous pourrez notamment retrouver le kit d’urgence à préparer en cas de besoin.

La pré-alerte jaune cyclonique : je m’informe

Menace potentielle dans les jours à venir (plus de 24 heures)

Tenez vous informé

Quelle est la situation ?

« Un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et peut représenter une menace pour La Réunion dans les jours qui suivent (délai de 24 à 72 heures). »

Suivez les prévisions météorologiques et les bulletins d’information.

N’entreprenez pas de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer de plus de 24 heures.

Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles pour radio et lampes, médicaments, …).

Si vous êtes en insuffisance rénale ou respiratoire, rapprochez- vous sans délai de votre établissement de santé habituel.

Ne vous approchez pas du rivage en cas de forte houle.

Assurez vous de connaître l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche de votre domicile,

Notez les numéros de téléphone utiles : Samu (15), Pompiers (18), Police et gendarmerie (17), le répondeur de Météo-France (08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et 08.97.65.01.01 pour le point cyclone).

L’alerte orange cyclonique : je me prépare

Danger dans les 24 heures

Tenez vous informé

Quelle est la situation ?

« Un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures qui suivent. »

Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.

Rentrez les objets que le vent peut emporter.

Rentrez vos animaux.

Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches…).

Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments…).

Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche.

Préparez une évacuation éventuelle.

En pré-alerte jaune cyclonique ou même en alerte orange cyclonique, il peut faire beau… ou mauvais ! En effet il est fréquent que l’arrivée d’une tempête ou d’un cyclone soit précédée de beau temps.

L’alerte rouge cyclonique : je me confine

Danger imminent

Tenez vous informé

Quelle est la situation ?

« Un évènement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) impacte La Réunion avec des effets attendus liés à la pluie ou aux vents importants à très importants sur tout ou partie du territoire. »

Le passage en alerte rouge cyclonique est annoncé avec un préavis de 3 heures. Passé ce délai la circulation est strictement interdite.

Profitez de ce préavis pour rejoindre votre domicile ou vous mettre à l’abri.

Ne téléphonez qu’en cas de nécessité.

Restez informé. Restez calme ne paniquez pas.

Attendez la levée de l’alerte rouge cyclonique pour sortir et ne prenez votre véhicule que si le réseau routier est annoncé praticable.

L’alerte violette cyclonique : je me confine

Danger exceptionnel

Tenez vous informé

Quelle est la situation ?

« Un cyclone tropical (cyclone majeur) impacte La Réunion avec des vents cycloniques de plus de 200 km/h et représente un danger imminent pour tout ou partie du territoire. »

Le passage en alerte violette cyclonique est annoncé avec un préavis de 3 heures.

Restez confiné. Ne sortez en aucun cas. Ne téléphonez qu’en cas d’absolue nécessité.

Restez informé. Restez calme ne paniquez pas.

L’alerte violette sera suivie d’une phase d’alerte rouge pour permettre une reconnaissance du réseau routier. Attendez la levée de l’alerte pour sortir.

Phase de sauvegarde cyclonique

Je me tiens informé des consignes

La menace cyclonique est écartée mais il reste des dangers

Quelle est la situation ?

« La menace cyclonique s’éloigne mais le météore a causé des dégâts. Même si les conditions météo- rologiques sont en cours d’amélioration, des dangers subsistent (inondations, coulées de boue, fils élec- triques à terre, routes coupées, radiers submergés, arbres arrachés…) pouvant justifier des interdictions de circulation sur tout ou partie des axes routiers. Les équipes de déblaiement et de secours doivent pouvoir commencer à travailler sans être gênées dans leur déplacement et leurs activités. »

Ne franchissez pas les radiers submergés ou les ravines en crues.

Tous les établissements scolaires et les crèches restent fermés, mais l’activité économique peut reprendre.

Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre.

N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

Ne gênez pas les équipes de secours.

Attention à la qualité de l’eau que vous buvez. Préférez l’eau en bouteille ou traitez l’eau du robinet si vous devez la boire.

Assurez vous que la circulation est autorisée et ne prenez votre véhicule qu’en cas de nécessité.