Saint-Paul pleure la disparition du diacre, Raymond PICARD

C’est avec une profonde tristesse que le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élu·es du Conseil Municipal ont le regret d’annoncer la disparition du diacre, Raymond PICARD, survenu le 7 mars 2024 à l’âge de 85 ans. Ordonné diacre permanent le 22 août 1999, cet homme d’exception, ancien directeur d’école, a consacré sa vie à servir la communauté catholique de Bellemène, du Guillaume et de Saint-Paul.

Ce Saint-Paulois était bien plus qu’un diacre dévoué ; il était unanimement apprécié pour ses qualités humaines. Sa bienveillance, sa bonté et son sourire rayonnaient sur toutes celles et ceux qu’il a accompagné·es tout au long de sa vie. Sa disparition laisse un vide immense dans leurs cœurs.

Saint-Paul regrette la perte d’un homme qui a consacré sa vie à apporter réconfort et spiritualité à sa communauté. En ce moment difficile, le Conseil Municipal de Saint-Paul tient à exprimer ses plus sincères condoléances à son épouse, Marie Suzie PICARD, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

Puissent nos pensées leur apporter courage et soutien dans cette période de deuil. Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 9 mars à 9 heures à l’église de la Conversion de Saint-Paul. La cérémonie sera suivie de son inhumation au cimetière de l’Étang.