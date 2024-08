Saint-Paul investit 54 millions d’euros pour aider ses marmay à réussir

La Municipalité de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, déploie tous les leviers pour offrir les meilleures chances de réussite à ses 12 676 élèves scolarisés dans les 66 écoles de son territoire : tant à Mafate que dans les hauts, sur le littoral et les mi-pentes.

Cette ambition pour la haute qualité éducative de nos marmay se traduit concrètement par 20% du budget communal, soit 54,3 millions d’euros, exclusivement consacrés à l’Éducation en 2024.

Ce haut niveau d’investissement représente une spectaculaire augmentation de 16% par rapport au budget de l’année précédente, confirmant une progression continue des dépenses annuelles : 41,6 M€ en 2022, 45,7 M€ en 2023 et 54,3 M€ en 2024.

Cet engagement financier significatif illustre notre volonté de proposer à chaque enfant des conditions d’apprentissage optimales car l’avenir des jeunes générations de Saint-Paul est une priorité absolue.

À Saint-Paul, nous investissons pour proposer des écoles où l’on accueille mieux, où l’on mange mieux et où l’on apprend mieux. Ce triptyque est au cœur du Plan Éducatif Global et cette ambition rayonne sur chaque kilomètre carré des 24 100 hectares du territoire, y compris jusque dans les trois écoles du Cirque de Mafate.

Le titre Ville Amie des Enfants, décerné par UNICEF, ne fait que renforcer la détermination à garantir l’égalité des chances à tous les marmay, du sommet des montagnes aux battants des lames.

L’inauguration de la nouvelle école de Roche Plate, les travaux déjà bien avancés de l’école de Grand Fond, entièrement reconstruite dont la livraison devrait avoir lieu en 2025, et les projets à venir avec la construction de l’école Marie-CAZE et l’importante réhabilitation de l’école du Ruisseau, ne font qu’amplifier notre volonté d’agir.

Bien accueillir c’est aussi offrir à nos marmay des écoles sécurisées. Nous investissons pour garantir le maximum de moyens et d’infrastructures possibles.

Avec 5,2 millions d’euros engagés, nous avons enclenché d’importants travaux pour améliorer la sécurité et l’accessibilité dans toutes nos écoles : suppression de radiers, installation de passerelles, de clôtures, sécurisation des trottoirs, création de cheminements piétons, amélioration du confort thermique, pose de potelets et bien plus encore.

En parallèle, nous avons mené d’importants travaux à l’intérieur des écoles : peintures, amélioration du confort thermique, étanchéité, aire de jeux, pose de rideaux, voiles d’ombrage… Ces efforts permettent à nos marmay d’évoluer dans un environnement apaisé où ils peuvent apprendre en toute sécurité et en toute sérénité.

La question du pouvoir d’achat est également centrale. La gratuité de la restauration scolaire contribue à préserver le portefeuille des familles saint- pauloises. Mieux manger pour mieux apprendre passe aussi par cette mesure pertinente destinée à garantir un repas équilibré à tous. À Saint-Paul, l’extension de cette décision forte se poursuit et s’étendra progressivement aux autres tranches de familles.

7 490 élèves soit 64,63% des enfants mangeront donc gratuitement à l’école dès août 2024, soit plus de six enfants sur dix. Ce dispositif, qui représente 870 000 euros de pouvoir d’achat redistribués aux familles, assure à nos jeunes de meilleures conditions pour réussir, le tout sans jamais avoir augmenté les impôts des Saint- Paulois·es.

Le renforcement du plan numérique dans nos 66 écoles constitue un autre pilier de cette école où l’on apprend mieux. Avec un investissement de 2,25 millions d’euros, nous œuvrons pour réduire les inégalités scolaires et la fracture numérique, en permettant à chaque élève de bénéficier des outils technologiques indispensables pour son avenir.

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, ce n’est pas qu’un titre, c’est une réalité qui se vit au quotidien dans chaque école du territoire.

Collectivement, avec la communauté éducative, les enseignants, les marmay, les parents et les agents, ti pa ti pa nous façonnons un avenir où chaque enfant de Saint- Paul peut grandir et s’épanouir pleinement sur notre terre apprenante et innovante.

Emmanuel SÉRAPHIN

Maire de Saint-Paul