Saint-Paul engagée contre les violences intrafamiliales

Cette restitution marque l’aboutissement d’efforts réalisés avec des Saint-Pauloises et Saint-Paulois engagé·es contre les violences intrafamiliales. Cette étape significative qui a débuté en 2022 avec des habitant·es des hauts (Bernica, Guillaume, Saline ou Citerne Troussaille), ne se résume pas seulement à un acte citoyen.

Représentant à la fois une démarche citoyenne et sociale, cette aventure a permis de travailler pour déconstruire les stéréotypes sexistes, les dominations liées au genre et basées sur des représentations patriarcales.

Accompagné par l’artiste et comédienne, Delixia PERRINE, c’est à travers une multitude d’ateliers que la métamorphose a eu lieu, que ce soit au niveau physique, mental et professionnel, et que la confiance s’est renforcée.

Devenir la meilleure version de soi même à travers l’émancipation est ce qui définit le mieux l’expérience vécue par ce groupe de participants.

Entre ateliers de théâtre et initiation à l’art, c’est un groupe d’une dizaine de femme et un homme qui ont échangé et relevé le défi de parler de soi.

C’est en présence du Sous-Préfet de Saint-Paul, Philippe MALIZARD, de la Députée de la 2ème circonscription, Karine LEBON, de l’Adjointe aux affaires culturelles, Suzelle BOUCHER ainsi que de l’Adjointe à la Prévention de la délinquance, Hélène ROUGEAU, que s’est déroulée la séquence de restitution.

S’inscrivant pleinement dans l’ambition de lutte contre les violences intrafamiliales, cette démarche vise à renforcer la dynamique autour du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Saint-Paul.

Face aux chiffres préoccupants de la délinquance à La Réunion, la Ville de Saint-Paul s’engage, et a renforcé sa lutte contre les VIFS. La Police Municipale de Saint-Paul a ainsi été repensée et dotée d’une cellule, afin d’améliorer l’accueil des victimes.

C’est une nécessité face aux chiffres recensés au niveau local, les violences intrafamiliales ont augmenté de 17% en 2023 par rapport à l’année précédente. Aujourd’hui, plus que jamais, nout’ tout’ ansamn, i fo détak la lang’.