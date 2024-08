Saint-Paul commémore l’Indépendance de l’Inde !

La ville de Saint-Paul commémorait aujourd’hui, vendredi 16 août 2024, l’anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Cet événement, organisé en partenariat avec le GOPIO Réunion (Global Organization of People of Indian Origin), s’est déroulé au débarcadère et a réuni dignitaires et citoyens pour célébrer les liens culturels et historiques entre l’Inde et La Réunion.

La cérémonie a débuté en fin d’après-midi avec l’allumage traditionnel des lampes, suivi des hymnes nationaux indien et français, renforçant l’esprit de respect mutuel.

Plusieurs discours ont été prononcés par des personnalités importantes, dont :

Emmanuel Seraphin, Maire de Saint-Paul

Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion

Evelyne Corbiere, Sénatrice de La Réunion

Bhupendra Singh, Consul Général de l’Inde

Le but ? Mettre en lumière les contributions de la communauté indienne au développement de la Réunion et l’importance des relations entre les deux peuples.

Les jeunes du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes ont proposé une récitation, suivi d’un dépôt de fleurs à la mer, symbolisant l’hommage aux bâtisseurs de l’indépendance. Par la suite, des prestations artistiques, incluant des chants indiens, ont enrichi la célébration.

La journée s’est conclue à la Longère Sudel Fuma avec un pot de l’amitié, offrant un moment convivial pour renforcer les liens entre les participants.

La ville de Saint-Paul, en tant que berceau du peuplement de La Réunion, continue de jouer un rôle central dans la préservation et la valorisation de ces traditions qui font la force et la diversité de l’île.