Saint-Paul Commémore l’Armistice ce samedi 11 novembre

C’est en présence de Philippe MALIZARD, Sous-Préfet de Saint-Paul, de Geneviève PAYET représentant le député de la 7ème circonscription, Perceval GAILLARD, de Laëtitia LEBRETON représentant la Présidente de la Région Réunion, de Jean-François NATIVEL représentant le Président du Conseil Départemental, des élu.es Hélène ROUGEAU, adjointe aux affaires militaires, Dominique VIRAMA-COUTAYE, adjoint au bassin de vie de La Saline, les élu.es du Conseil Municipal, de Sylvain NICOLET, Lieutenant de Vaisseau et Commandant du Champlain, de Damien Blouin, Capitaine de Corvette chez les Forces Armées dans la zone-Sud de l’Océan Indien (FAZSOI), d’Hugues ZABERN, Président des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Saint-Paul, des anciens combattants, des présidents d’associations, des élèves de la classe défense du lycée Paul Vergès et du collège Jules Solesse que s’est déroulée la Commémoration de l’Armistice à La Saline.