Saint-Paul accueille un Forum de l’Emploi

Direction le Centre des Arts et de la Culture, CIMENDEF, pour plus de 250 candidate·s au Forum de l’emploi consacré aux métiers de l’hotêllerie-café-restauration ! Une manifestation organisée par France Travail en lien avec la Ville de Saint-Paul et d’autres partenaires ce mercredi 27 mars 2024 dans le cadre de la Semaine de l’emploi.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, vient encourager ces jeunes intéressés par les 90 postes proposés par une trentaine d’entreprises et d’organismes de formation. Ce rendez-vous représente une opportunité dans un secteur, véritable vivier avec 5 400 offres d’emplois par an.

Le Maire de Saint-Paul échange également avec le Directeur territorial sud-ouest de France Travail, Dany RAMAYE, avant de réaliser une visite sur le stand des différents partenaires. Cette dynamique collective correspond d’ailleurs à l’objectif de la Municipalité : accompagner au plus près les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois les plus fragiles, notamment en terme d’emploi.

Aider les Saint-Paulois·es à trouver un emploi

20 000 personnes sont en effet sans emploi à Saint-Paul soit 1 personne sur 5 soit frappée par le chômage. C’est pourquoi la Ville agit à plusieurs niveaux. La mobilité représente un véritable frein à l’insertion professionnelle des jeunes. Le dispositif d’aide au financement du permis de conduire, pour les 18-31 ans, a été relancé sur le territoire pour répondre à cet enjeu.

Parallèlement, le Territoire de l’Ouest vient de lancer le Kar’ la nuit, transport à la demande, accessible 7 jours sur 7, de 20 heures à 3 heures, à Saint-Paul. Cette expérimentation de transport nocturne répond à une demande croissante des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains.