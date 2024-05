Saint-Leu : Une première colonie de vacances réussie !

Dans le cadre de la convention territoriale globale signée avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Ville de Saint-Leu s’est engagée à diversifier et enrichir les activités de loisirs pour les enfants et les jeunes de la commune.

En réponse à la volonté de la collectivité de développer des activités de loisirs variées, des accueils avec hébergement sont désormais proposés durant les petites vacances scolaires. Ces courts séjours, d’une durée de 4 à 5 nuits, s’adressent aux enfants âgés de 6 à 11 ans pour les centres de loisirs avec hébergement et aux jeunes de 12 à 17 ans pour les campings jeunes. Ces actions sont cofinancées par la commune, la CAF et les familles.

Le premier séjour avec hébergement a eu lieu du 14 au 18 mai 2024 au centre d’accueil FOS des Makes, avec la participation enthousiaste de 50 enfants âgés de 6 à 11 ans. Le programme riche et diversifié incluait des activités sur site telles que :

– Randonnée sur le site de Platane

– Mini golf

– Activité lazer nomade

– Grand jeu (rallye base)

– Veillée à thème

– Musique

– Jeux sportifs

– Soirée grillade en clôture du séjour

Une sortie spéciale a également été organisée avec des activités nautiques, incluant du kayak et de la baignade à la Saline les Bains. Les enfants ont pleinement profité de leur séjour, bénéficiant d’une semaine de beau temps.

Pour marquer leur départ en colonie, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, accompagné des élus Marjorie Lenclume et Bruno Lauret, a tenu à être présent. Fier de la concrétisation de ce projet municipal, Bruno Domen a déclaré : « C’est une très belle opération que nous avons initiée pour les enfants et les jeunes de la commune. Les centres aérés pendant les grandes vacances, c’est déjà très bien, mais il nous tenait à cœur de compléter l’offre de loisirs pendant les petites vacances scolaires. Aller en colonie de vacances : c’est s’émanciper du cocon familial, découvrir la vie en groupe et pratiquer de nouvelles activités. »

De retour à l’école, ce premier séjour restera un joli souvenir pour 50 petits saint-leusiens et toute l’équipe du service Enfance Jeunesse. Une première colonie de vacances réussie qui ouvre la voie à d’autres séjours découverte tout aussi prometteurs !