Saint-Leu, lauréat Pavillon Bleu 2024 : un engagement renouvelé pour la protection de l’environnement

Le palmarès du Pavillon Bleu 2024 est désormais connu et la Ville de Saint-Leu a obtenu le précieux label pour la plage du centre-poste MNS. Cette reconnaissance internationale met en lumière les efforts constants déployés par la municipalité pour garantir la qualité de ses eaux de baignade et promouvoir la préservation de l’environnement.

La réussite de Saint-Leu n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de multiples initiatives et d’un engagement soutenu. Voici quelques-unes des actions clés menées par la municipalité :

Plantation d’arbres avec les élèves (AME) : En collaboration avec les écoles, des arbres ont été plantés sur la plage. Cette action éducative vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la végétation pour la stabilisation des sols et la protection des écosystèmes côtiers.

Sensibilisation des usagers : Des plaques ont été installées sur les douches de la plage pour rappeler aux visiteurs l’importance de préserver la qualité de l’eau et de l’environnement. Ces messages encouragent des comportements responsables et respectueux.

Atlas de la Biodiversité : En partenariat avec le Conservatoire Botanique de Mascarin, la Ville a mis en place un atlas de la biodiversité. Cet outil précieux aide à identifier et protéger les espèces locales, contribuant ainsi à la conservation de la faune et de la flore de Saint-Leu.

Campagne de sensibilisation et civisme : Des panneaux signalétiques avec l’inscription « NE RIEN JETER NE RIEN VIDER / PROTÉGEONS NOTRE LAGON » ont été installés aux évacuations d’eau pluviale, dans le centre-ville, sur la plage, et à proximité des restaurants et bars. Cette initiative vise à rappeler aux citoyens que jeter des déchets, même un simple mégot de cigarette, peut avoir des conséquences graves sur l’environnement marin.

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, se félicite de cette nouvelle distinction : « L’obtention du Pavillon Bleu cette année encore est une immense fierté pour notre commune. Ce label récompense le travail collectif mené pour préserver notre lagon et sensibiliser le public. Il reflète notre engagement à long terme pour l’environnement et le bien-être de nos citoyens. »

Grâce à ces efforts concertés, Saint-Leu continue à œuvrer à la préservation de l’environnement et à la promotion du développement durable. La reconnaissance par le label Pavillon Bleu est non seulement une récompense pour le travail accompli, mais aussi une motivation à poursuivre sur cette voie vertueuse.