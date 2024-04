Saint-Leu fête le Nouvel an Tamoul !

La Ville de Saint-Leu et les associations vous invitent à célébrer le Nouvel An Tamoul ! L’événement, qui se déroulera le dimanche 21 avril au parc 20 décembre, promet une journée riche en festivités, en découvertes culturelles et en divertissements pour toute la famille.