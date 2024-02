Saint-Leu célèbre le Nouvel An chinois !

La Ville de Saint-Leu et l’Association Culturelle Laleu Chinoise vous invitent à célébrer le Nouvel An chinois avec une explosion de couleurs, de saveurs et de traditions ! Ne manquez pas cette occasion de célébrer l’année du Dragon de bois à Saint-Leu. Un joli programme festif et culturel vous attend dans les semaines à venir. Partage et diversité sont à l’honneur !

Dimanche 18 Février : à la découverte de la culture chinoise dans le Parc du 20 décembre

Les festivités commenceront dès 8 heures avec la distribution gratuite de soupe chinoise par l’Association Culturelle Laleu Chinoise (ACLC) et une joyeuse danse en ligne.

Pour débuter l’année du Dragon de bois sous les meilleurs auspices, la tradition sera respectée avec l’explosion des pétards devant l’Hôtel de Ville. Sur le parvis, le public pourra ensuite s’émerveiller devant les magnifiques danses du Dragon et des lions. Un moment fort à ne pas manquer !

Dans le Parc du 20 décembre, l’après-midi sera riche en diversité culturelle avec des démonstrations de cuisine, le concours folklorique du plus gros mangeur de riz cantonais, des danses en ligne, traditionnelles et contemporaines, des performances de hip-hop, K-pop, kung-fu et bien plus encore.

Les festivités se termineront en beauté avec une démonstration d’arts martiaux et d’aïkido, suivie de la Danse des Lions et du Tambour.

Le Nouvel An chinois à Saint-Leu, c’est aussi…

Parce qu’une seule journée ne suffit pas à découvrir la culture sino-réunionnaise dans toutes ses plus belles dimensions, retrouvez une série d’ateliers et d’événements culturels à ne pas manquer :

HÔTEL DES POSTES

EXPOSITIONS Peintures et vêtements traditionnels – Du 2 au 24 février – Mmes Du Min & Di Maggio

– Mmes Du Min & Di Maggio VERNISSAGE EXPOSITIONS Vendredi 2 février à 19h

ATELIER Cérémonie du thé – Mercredi 7 février à 14h30

Inscriptions au 0262 71 11 46

MÉDIATHÈQUE ROGER POUDROUX

ATELIER Fabrication de lanternes chinoises – Samedi 10 février à 14h

Inscriptions au 0262 26 26 74

BIBLIOTHÈQUE SUDEL FUMA

INITIATION Taï Chi – Mercredi 7 février à 16h – Art à zot

– Art à zot ATELIER Arbre à voeux – Du 10 au 28 février – ACLC

– ACLC ATELIER Peinture à l’encre de Chine – Samedi 17 février à 9h30 – Mme Du Min & ACLC

Inscriptions au 0262 34 09 05

MEDIATHEQUE BAGUETT’

ATELIER Réalisation d’un dragon – Mercredi 7 février à 10h & 14h

Inscriptions au 0262 45 79 00

AUDITORIUM

CONCERT Chant & harpe – Samedi 2 mars à 20h – Ameylia Saad Wuu & ACLC

Inscriptions au 0262 34 66 54

Que cette célébration du Nouvel An Chinois soit porteuse de bonheur, de prospérité et de moments inoubliables pour tous !