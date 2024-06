Saint-Benoît, début des travaux du TCSP. Modification circulation Rue Auguste de Villèle

Afin de proposer aux riverains une route plus sûre et plus agréable, la CIREST réalise des travaux sur la commune de Saint-Benoît.

À partir du 17 juin 2024 et jusqu’à la fin de l’année, la rue Auguste de Villèle sera accessible dans le sens montant uniquement, depuis Beaufond et la rue Joseph Hubert.

Le sens descendant sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place par l’ancienne RN2 (route de Beaufond) et la rue Lucien Ducheman, avec un balisage permettant de rejoindre le rond-point du lycée.