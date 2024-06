Sabouk + Andalonaz au Théâtre Lucet Langenier vendredi 31 mai à 20h

VIZION GRAMOUNE (Sabouk + Dalonaz) :

Vendredi 31 mai 20h

Au théâtre Lucet Langenier

16€ ou 10€

Créé en 1998, Sabouk met en avant le style world jazz basé que des sonorités propres de l’île de La Réunion. Ce qui fait de lui l’un des groupes incontournables du paysage réunionnais.

Sabouk, c’est tout une histoire, un groupe lontan formé dans les années 80. C’est aussi un ensemble d’artistes qui ont fait de leur musique un art précurseur, à rechercher une fusion des sons et des origines. Avec un nom qui claque, en référence autant à l’Esclavage qu’à l’Engagisme, les musiciens et chanteurs, autour de François « Kiki » Mariapin, ont expérimenté un mélange harmonique entre le maloya et le jazz.

Les années aidant, ils se sont forgé une belle aventure musicale, à débuter par une sorte de laboratoire, à multiplier les expériences, à se modifier et s’enrichir. Proche d’Alain Peters et de Ti Fock, le groupe Sabouk n’a eu de cesse de se réinventer, traversant le temps, puissamment ancré dans le patrimoine réunionnais. Magnifique épopée d’une formation mythique que nous avons l’occasion d’applaudir. A ne pas manquer.

LINE UP :

Arjuna Mariapin : Batterie, Tablas, Pad électronique

Gilbert Mariapin : Percussions

Kiki Mariapin : Basse

Rodolphe Céleste : Guitare électrique

Jérôme Vaccari : Claviers

Christophe Zoogonès : Flûte, sax électronique

Gérard Blancard : Voix Lead

DALONAZ (Maloya/évolutif-Montpellier)

Les textes suivent les lignes tracées par Danyel Waro, Alain Peters et Zanmari Baré, véritables piliers de la culture maloya qui, comme les griots d’Afrique, nous racontent la vie d’hier et d’aujourd’hui, empreinte de souffrances et grandes joies.

A ses textes brut et nus s’ajoute le quartet basse, batterie, trompette/clavier et guitare électrique. Au carrefour entre jazz et rock progressif, le groupe construit ses arrangements autour de ses puissantes mélodies. Chacun d’eux nous livrent son « fondkèr », ceux qu’ils ont enfoui au plus profond. Le groupe porte une musique sensible et organique, invitant le public à entrer dans leur tribu, dans leur Maloya(z).

LINE UP :

Julien Rivière : Chant/guitare/composition

Pablo Auguste : Basse/choeurs

Louis Genoud : Trompette/Bugle/clavier

Arjuna Mariapin : Batterie