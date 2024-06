Rue aux Enfants” à Saint-Paul : Une journée de joie et de partage

Ce samedi 1er juin, le quartier de Plateau Caillou a accueilli l’événement “Rue aux Enfants”, une journée exceptionnelle dédiée aux enfants du quartier. Organisé par la Ville de Saint-Paul en collaboration avec l’association Rue de l’Avenir, cet événement a transformé une rue entière en un espace de jeu et de rencontre pour les marmay, démontrant que Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, n’est pas qu’un simple titre décerné par UNICEF France, mais une réalité bien vivante sur notre territoire.

Un projet co-construit par les enfants

Le Conseil Municipal des Enfants a joué un rôle crucial dans l’organisation de cette journée. Ils ont travaillé pour développer des lieux d’échanges et de loisirs adaptés aux besoins et envies des enfants, dans des espaces sécurisés et accessibles. La manifestation “Rue des Enfants, Rue pour Tous” est le fruit de leurs efforts et correspond parfaitement à l’esprit du titre Ville Amie des Enfants, en plaçant les droits des marmay au cœur de l’action collective à Saint-Paul.

Activités diverses et participation des parents

La rue s’est transformée en un véritable terrain de jeu avec des ateliers créatifs, des activités sportives et des jeux éducatifs, permettant aux enfants de s’exprimer et de s’amuser en toute sécurité. Les parents ont également été invités à participer, discutant et échangeant sur des sujets concernant le développement et le bien-être de leurs enfants, renforçant ainsi le lien social au sein du quartier.

Un engagement quotidien pour la jeunesse

L’événement a permis de renforcer le lien social à l’échelle du quartier, en réunissant associations, parents et enfants de Plateau Caillou. Cette initiative s’inscrit dans notre volonté de créer des espaces publics adaptés aux besoins des jeunes générations et de soutenir les familles dans le domaine de la parentalité.

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, n’est pas seulement un slogan. C’est un engagement quotidien, une action concrète pour façonner une ville où il fait bon vivre pour les enfants, les familles et pour tous les Saint-Paulois.