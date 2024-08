Révision du PLU : nouvelle étape dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Leu

Après l’élaboration du diagnostic du territoire, vient maintenant l’étape de la définition des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec le bureau d’études mandaté (NEGE, Biotope & Ecosys).

Le PADD constitue la clé de voûte du PLU car il exprime le projet politique pour les 10-15 années à venir dans différents domaines (aménagement, paysage, habitat, urbanisme, transport, préservation des ressources, ….).

Le règlement écrit et graphique (zonage) ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation devront traduire les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

Un débat en Conseil municipal et des réunions publiques sont organisés dans le cadre de cette 2ème phase de la révision générale du PLU.

Le débat sur le PADD en Conseil Municipal se tiendra le jeudi 12 septembre 2024 et les réunions publiques qui suivront :

le vendredi 13 septembre 2024 à 17h30 en salle des mariages de la Maison France Services de La Chaloupe ;

le vendredi 20 septembre 2024 à 17h30 à la salle des fêtes du Foirail à Piton Saint-Leu ;

le jeudi 26 septembre 2024 à 17h30 à l’Hôtel des Postes de Saint-Leu.



Ces réunions publiques permettront d’échanger sur la révision du PLU en cours et de partager les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui façonneront notre commune pour la décennie à venir.