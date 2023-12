Révélation du projet lauréat Kréolab à Saint-Paul : Un bâtiment bioclimatique révolutionnaire pour un avenir durable

Le bâtiment, qui sera implanté sur la Chaussée Royale, sera composé de trois corps de bâtiments : un bâtiment de bureaux de 8 étages, deux bâtiments de logements de 5 à 7 étages, et un jardin.

Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l’Ouest, s’est félicité de la présentation de ce projet :

« Je suis très heureux de la présentation du projet de bâtiment bioclimatique à usage mixte, lauréat de l’appel à projet urbain innovant Kréolab, à Saint-Paul. Ce projet est un exemple concret de l’ambition de notre ville et du programme Ecocité de développer des solutions urbaines innovantes et respectueuses de l’environnement.

Ce bâtiment sera un véritable atout pour Saint-Paul et le Territoire de l’Ouest. Il permettra de créer de nouveaux logements, des emplois et des activités économiques. Il contribuera également à améliorer la qualité de vie des habitants de la ville, en réduisant l’impact environnemental »

La conception du bâtiment a été pensée sur le mode de vie créole, avec un maximum d’espaces tournés vers l’extérieur, des espaces communs généreux, et une réflexion sur l’orientation, favorisant les vues et la ventilation naturelle, et le recyclage de l’eau.