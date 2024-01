Retour sur les noces de diamant de Anne Marie Ange et Désiré Joseph Barillet

Le samedi 16 décembre 2023, Anne Marie Ange et Désiré Joseph BARILLET se sont remémorés le souvenir de leur rencontre qui a donné naissance à une histoire d’amour remarquable

La célébration des noces de diamant de Monsieur Désiré Joseph et Madame Anne Marie Ange BARILLET s’est déroulée en présence de leurs familles et amis. C’est une romance qui a débuté en mai 1963. De retour du service militaire, Désiré Joseph a croisé le chemin d’Anne Marie Ange alors qu’elle rendait visite aux sœurs du jeune homme à la Caverne.

Séduit par sa beauté, il a pris l’initiative de faire le premier pas. Malgré sa réticence due à la crainte de la réaction de son père, Anne Marie Ange a accepté de le fréquenter. Peu de temps après, Désiré Joseph, devant partir en métropole pour une mutation, s’est rendu chez les parents d’Anne Marie Ange à La Saline pour faire sa demande en mariage.

Célébrée le 4 aout 1963, les fiançailles des amoureux ont eu lieu dans le but de sceller l’amour avant le départ de Désiré Joseph pour la métropole. Dans le but de ne plus être séparés, Anne Marie Ange a quitté la Réunion et l’a rejoint le 13 décembre. Aussitôt retrouvés, les tourtereaux se sont mariés le lendemain à Paris, entourés de leurs deux témoins.

Anne Marie Ange a exercé en tant que secrétaire puis agent hospitalier, avant de réussir son concours et de devenir aide-soignante en métropole. De son côté, Joseph a été postier en métropole et ensuite à la Réunion. Il a également occupé le poste d’adjoint au maire à Saint-Pierre. Leur amour a donné naissance à trois filles, qui à leur tour ont élargi la famille avec neuf petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.

La longévité du couple témoigne de l’amour ainsi qu’au fait d’avoir été seuls en métropole, ce qui a renforcé leur lien malgré les hauts et les bas. Il est rare et précieux de pouvoir témoigner d’une telle longévité dans un mariage, et aujourd’hui, nous honorons ces deux âmes qui ont partagé plus de six décennies d’amour et de complicité.

Nous souhaitons à Monsieur et Madame BARILLET un joyeux anniversaire de mariage et encore de nombreuses années d’amour véritable. Que ce diamant qui symbolise votre amour continue de briller éternellement.