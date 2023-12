Retour en images sur l’inauguration du Centre Artistique Françoise Lallemand à Saint-Paul

Et voilà que les festivités autours des 10 ans de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) se terminent avec une cerise sur le gâteau l’inauguration du centre Artistique Françoise LALLEMAND tenue ce jeudi 21 décembre 2023 à Plateau Caillou . L’école s’agrandit et continue de favoriser la cohésion sociale et l’accessibilité pour tous aux pratiques artistiques et culturelles sur tout le Territoire de l’Ouest .

Plus d’une centaine de personnes présentes pour ce grand moment rempli d’émotions et de joie . Accueillie par ROXANNE PAUSÉ -DAMOUR, Vice-présidente et Présidente de l’ EAIO – ECOLE ARTISTIQUE INTERCOMMUNALE DE L’OUEST , Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion , Marie Jo LO- THONG, Directrice des Affaires Culturelles de La Réunion, les députés,Frédéric MAILLOT et Karine LEBON, la Sénatrice, Évelyne CORBIÈRE, et le Président du Territoire de l’Ouest , Emmanuel SÉRAPHIN, tous étaient fortement émus et honorés.

Le président de l’intercommunalité a tenu à réaffirmer de faire de l’Ouest , un territoire d’excellence culturelle avec une école en réseau qui s’agrandit et qui élargie son offre. Une volonté assumée par la présidente de l’école dont l’objectif est d’ouvrir à tous et en tout lieu pour que la culture rayonne sous toutes ses formes.

Aussi , rendant hommage à Françoise LALLEMAND, illustre chanteuse lyrique réunionnaise primée à l’international et en France, cette école de 1060 m2, portera à jamais la mémoire de cette artiste qui a ébloui le monde entier par son timbre de voix exceptionnel .

Fière de son identité locale, l’école s’engage à transmettre aux générations futures la diversité et la richesse de notre patrimoine culturel à travers les différents répertoires et œuvres laissés par nout Zarboutan. Huit salles de pratiques porteront les noms d’artistes qui ont laissé et continuent de marquer par leur empreinte la culture locale.: Danyèl WARO, Eric SIDA-CHETTY, Françoise GUIMBERT, Jean-Bruno ESCYLE, Patrick HUGUET (BAGUETT’), Wilhiam ZITTE, René LACAILLE, Arnaud DORMEUIL .

Toujours dans le but de répondre aux besoins du territoire, cette nouvelle infrastructure est un espace de rencontres entre les amateurs et les professionnels, un lieu d’échanges et surtout de ressources, un lieu où l’excellence sera cultivée. L’école propose un accès pour tous à l’enseignement artistique depuis maintenant 10ans dans les domaines suivants :

Arts visuels

Cirque

Danse

Musique

Théâtre

Symbole de la toute première pierre de la future ZAC Renaissance III à Plateau Caillou, le centre Artistique Françoise LALLEMAND réaffirme la volonté de l’intercommunalité à rééquilibrer ce territoire vers les Haut et à mettre la culture avant tout et partout.

Une inauguration mémorable qui s’est clôturée par un concert donné par l’association du quartier EKOUTANOU, l’école municipale de musique de Saint-Paul, l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest et Pix’l.-