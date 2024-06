Retour en images sur le Trail Urbain de l’Écocité

Organisée par l’association Rando Rivière des Galets, en partenariat avec le GIP Écocité et le Territoire de l’Ouest, cette deuxième édition a accueilli ce samedi 15 juin 2024, plus de 500 participants qui malgré la pluie ont pris plaisir à découvrir notre Écocite, ville tropicale insulaire et créole. Une deuxième édition avec des défis a relevé comme l’incontournable montée des 5 étages du Crayon, le parcours du combattant chez Solyval et la petite traversée découverte chez Mascarin. Cerise sur le gâteau, une randonnée aux allures de chasse aux trésors qui a fait le plaisir des gourmands!

Dans la joie et la bonne humeur, ce trail est une réelle opportunité de mieux comprendre les enjeux, tout ce qui se construit aujourd’hui et être au cœur des projets d’aménagement. En famille ou entre amis, le trail Urbain de l’Écocité a permis à tous les participants de se projeter dans la ville de demain de manière ludique et sportive sous différentes formes :