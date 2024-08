Restauration scolaire : menu du 19 au 23 août

Menu de la cantine de la semaine prochaine *

Lundi 19 août : saucisses de volaille, mijoté de chou-fleur et brocolis et couscous

Mardi 20 août : rôti de porc ou poulet, salade chou/carottes

Jeudi 22 août : steak de soja, butternut et coquillettes bio

Vendredi 23 août : concombre, rougail morue, pois du cap et riz

Bon week-end, bonne rentrée et bon appétit !

*Les menus peuvent être modifiés selon les difficultés éventuelles d’approvisionnement

Veuillez noter que le menu pour les écoles des Colimaçons et la Pointe des Châteaux sera différent le lundi 19 août, voici le repas :