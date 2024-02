Restauration scolaire : menu du 12 au 16 février 2024

Qu’est-ce qu’on mange dans les écoles de Saint-Leu ?

Lundi : omelette garnie, riz et grains

Mardi : poulet au thym, salade russe

Jeudi : rougail boucané ou poulet fumé, petits pois carottes et riz

Vendredi : cari poisson, riz et grains

Bon week-end et bon appétit pour la semaine prochaine !