Réouverture de l’école maternelle de La Saline le 23 février

Suite aux récents cas d’incommodation signalés à l’école maternelle de La Saline, la Municipalité de Saint-Paul a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants, mais aussi du personnel enseignant et communal.

C’est pourquoi la Ville a mobilisé une entreprise spécialisée afin de nettoyer les 13 salles de classe ainsi que l’ensemble des matériels et du mobilier. Depuis deux jours, l’entreprise mandatée a scrupuleusement suivi un protocole extrêmement strict pour favoriser un retour en classe des élèves, rapide, serein et dans des conditions optimales de sécurité.

Par principe de précaution, et pour favoriser le bon déroulement de cette intervention, l’école maternelle de La Saline restera donc provisoirement fermée ce jeudi 22 février. Sa réouverture devrait se dérouler le vendredi 23 février, aux horaires habituels.

Parallèlement, une rencontre avec les parents d’élèves a aussi eu lieu afin de les rassurer et les informer sur les actions engagées pour sécuriser l’école ainsi que pour permettre la continuité pédagogique.

Par conséquent, les enfants de Très Petite Section et de Petite Section seront accueillis ce jeudi 22 février à l’école primaire Marcel-LAURET et ceux de Moyenne Section et de Grande Section à l’école élémentaire Aliette-HORTENSE en attendant la réouverture de l’école maternelle de La Saline.

Nous vous remercions de votre compréhension.