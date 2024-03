Réouverture de la médiathèque Leconte-de-Lisle : fermeture exceptionnelle des autres médiathèques du territoire le 22 mars à partir de 16h30

Afin de célébrer la réouverture de la médiathèque centrale Leconte de Lisle, qui a rouvert ses portes au public le 18 décembre 2023 après 5 mois de fermeture pour travaux de réhabilitation, les médiathèques de Saint-Gilles-les-Bains, Plateau Caillou, Bois-de-Nèfles et Le Guillaume seront exceptionnellement fermées au public le vendredi 22 mars à partir de 16h30. La médiathèque centrale Leconte de Lisle restera ouverte aux horaires habituels et vous proposera à 18h00 un concert de l’artiste Tine Poppy. Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour participer avec nous à ce rendez-vous musical et festif.