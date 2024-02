Rendez-vous le 20 février pour la tant attendue nocturne à la piscine municipale Lisette TALATE (Front de mer)

La prochaine et tant attendue nocturne des piscines municipales est programmée pour le 20 février 2024 à la piscine Lisette TALATE (Front de mer). Préparez-vous à plonger dans un univers aquatique, rempli d’activités captivantes pour tous les passionnés de l’eau et de la natation.

L’événement débutera à 19h00 avec une occasion unique d’explorer les mystères des profondeurs lors des baptêmes de plongée proposés par le club “Le Dodo Palmé”. Que vous soyez un plongeur chevronné ou novice, cette expérience promet d’être inoubliable et vous permettra de découvrir la discipline. Pour les nageurs en quête de perfectionnement, des sessions spéciales seront proposées de 19h00 à 20h00. Encadrés par des instructeurs expérimentés, ces cours offriront l’opportunité de peaufiner vos techniques de nage dans une ambiance conviviale et détendue.

Mais la Nocturne de la Piscine Municipale ne se limite pas à la natation ! De 18h30 à 20h00, laissez-vous tenter par l’atelier photo sous-marine et le body painting animés par les talentueux artistes Thierry Nikolaeff et Régis Ragris. Immergez-vous dans un monde artistique où la créativité se mêle à l’eau, et laissez libre cours à votre imagination.

Les inscriptions pour toutes ces activités se dérouleront à l’accueil de la piscine du Front de Mer. N’oubliez pas votre bonnet de bain, obligatoire pour accéder à la piscine et profiter pleinement de toutes les activités aquatiques proposées lors de cette soirée exceptionnelle.

La Nocturne de la Piscine Municipale promet d’être un moment magique pour tous les amoureux de l’eau et de la détente. Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable sous les étoiles, où la piscine se transforme en un lieu de divertissement et de découverte aquatique.