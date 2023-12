Rendez-vous aux nocturnes à la piscine !

C’est nouveau et c’est à Saint-Paul que ça se passe !

Les piscines municipales Josselyn FLAHAUT à Plateau Caillou et Lisette TALATE, sur le front de mer, vous accueillent aux “Nocturnes à la piscine” ! Pendant la saison estivale et les mardis soirs (dates indiquées sur l’affiche) jusqu’au mois de mars 2024, venez vous détendre à la piscine. Au menu de ces baignades nocturnes : une ambiance musicale et des animations !

Rendez-vous ce mardi 28 novembre à la piscine Josselyn FLAHAUT à Plateau Caillou, où une structure gonflable, des cours d’aquabike et un concert musical au bord du bassin vous attendent. Le mardi 5 décembre, du côté du Front de mer, la piscine municipale Lisette TALATE vous propose une structure gonflable, des cours d’aquabike et le tout accompagné d’un fond musical.