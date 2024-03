Rencontre partenariale avec France Travail

Dans le cadre de leurs missions, les aidants numériques de la Ville sont amenés à accompagner les usagers aux démarches administratives en ligne.

Parmi les accompagnements récurrents les plus sollicités, figurent les démarches en ligne auprès de France Travail (ex-Pôle Emploi).

A ce titre, le service « Accès Au Droit et Numérique » de la ville de Saint-Paul travaille en étroite collaboration avec France Travail afin que les aidants numériques puissent être outillés pour aider au mieux et faciliter les démarches des usagers sur le portail web.

C’est ainsi qu’un premier atelier d’échange a été réalisé ce lundi 11 mars 2024 à la DPPV (Direction de Proximité et de la Politique de la Ville) en présence des aidants numériques, des responsables des Maisons France Service et de trois représentants de France Travail de Savanna et de l’Eperon.

Mme Hélène ROUGEAU, adjointe au maire, déléguée à l’innovation numérique, à la prévention de la délinquance et aux affaires militaires a également assisté à ces échanges.

Des sujets divers et variés suivants ont été abordés durant cet atelier :