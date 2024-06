Rencontre Génération Aire Marine Éducative : Une journée de fierté et d’engagement

C’est dans une ambiance joyeuse et émouvante à la fois que nous avons célébré la « 𝑹𝙚𝒏𝙘𝒐𝙣𝒕𝙧𝒆 𝑮𝙚́𝒏𝙚́𝒓𝙖𝒕𝙞𝒐𝙣 𝘼𝒊𝙧𝒆 𝑴𝙖𝒓𝙞𝒏𝙚 𝙀́𝒅𝙪𝒄𝙖𝒕𝙞𝒗𝙚 𝙙𝒆 𝑺𝙖𝒊𝙣𝒕-𝑳𝙚𝒖 ».

Un moment précieux pour notre engagement envers l’environnement marin. Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, les élus, les partenaires et les élèves ont hissé le drapeau «𝑷𝙖𝒗𝙞𝒍𝙡𝒐𝙣 𝘽𝒍𝙚𝒖 », obtenu depuis 2022 et depuis deux ans avec le concours de l’AME.

Depuis 2016, 𝗵𝘂𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗠𝟮 se sont succédé. Certains passent leur bac cette année !

Merci à 𝑷𝙝𝒊𝙡𝒊𝙥𝒑𝙚 𝙈𝒆𝙨𝒑𝙝𝒐𝙪𝒍𝙚́ ; inspecteur de l’éducation nationale, Gilles Hubert ; président de l’Office de l’eau, 𝑽𝙚́𝒓𝙤𝒏𝙞𝒒𝙪𝒆 𝑳𝙚́𝒂𝙣𝒅𝙧𝒆 et à toutes les équipes éducatives impliquées dans le projet « Un Océan de Vie », notamment à la revégétalisation des plages.