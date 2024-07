Rencontre AME : « Génération Aire Marine Éducative »

Une Journée Remplie de Fierté et d’Engagement Écologique à Saint-Leu

Ce samedi 29 juin, la Ville de Saint-Leu a vibré sous une atmosphère joyeuse et émouvante lors de la « Rencontre Génération Aire Marine Éducative de Saint-Leu » ou AME. Cet événement marquant a réuni élèves, éducateurs, le maire Bruno Domen et ses élus ainsi que les partenaires pour souligner un engagement collectif en faveur de la protection de notre environnement marin. Depuis la mise en place de cette initiative pédagogique en 2016, la commune a vu se succéder huit promotions de CM2, avec certains élèves passant leur bac cette année !

Une Initiative Pédagogique exemplaire et Vertueuse

L’Aire Marine Éducative (AME) de Saint-Leu représente une aventure éducative exemplaire, portée par la passion et la détermination de l’équipe éducative, de notre collectivité et de nos partenaires.

Pour rappel, à la Réunion, le projet AME a pris naissance en 2016 sur la plage du centre-ville de Saint-Leu, sous l’impulsion du Ministère de la Transition écologique et solidaire et de l’Éducation nationale. « La recherche d’une gestion durable de notre littoral étant une priorité de notre mandature, nous avons complètement adhéré au projet » disait Bruno Domen dans son discours. C’est donc une zone maritime de 2,8 hectares, ajoutée d’une zone de plage de sable 0,34 hectares, soit 3,140 hectares que la commune a attribué aux élèves de CM2 de l’école du Centre et de leur enseignante et référente AME, Véronique Léandre, afin qu’ils la gèrent de manière participative et sur laquelle ils mènent des actions pour maintenir leur site en bonne santé.

Visionnez la vidéo de l’Institut Océanographique de Monaco qui a primé l’AME de Saint-Leu du Prix « Coup de pouce » du concours Océano pour tous pour soutenir la poursuite du projet de re-végétalisation des plages de ponte des tortues marines.

Durant l’année scolaire dans l’AME, 3 axes doivent être développés : connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer. L’objectif principal est d’impliquer les élèves dans la gestion et la protection de l’environnement maritime. Les enjeux sont nombreux :

Sensibiliser à la biodiversité marine et former à l’éco-citoyenneté́

Promouvoir des pratiques de développement durable

Favoriser l’engagement citoyen des jeunes, le dialogue entre les élèves, les acteurs de la mer et les collectivités, gestionnaires de ces espaces naturels

Développer des compétences scientifiques et écologiques

Grâce à l’AME, les élèves ont eu l’opportunité de découvrir les merveilles de la mer, de comprendre les enjeux environnementaux, de participer à la re-végétalisation du littoral et de contribuer à faire de Saint-Leu la première commune à labelliser une plage « non-fumeur ».