Communiqué du Président de la CASUD, André THIEN AH KOON : remise en service du captage du Pont du Diable.

J’ai le plaisir d’informer les habitants du Tampon que le captage du Pont du Diable, situé dans la vallée de Grand-Bassin, a été remis en service en fin de matinée, ce jeudi 25 janvier. Cela permettra, dès ce soir, le retour de l’alimentation en eau pour les familles, les agriculteurs et autres professionnels des secteurs du 17eme Km et de Piton Hyacinthe au Tampon.

En effet, les fortes pluies d’hier après-midi, liées au passage de la tempête « Candice », ont entraîné des roches et des branchages sur le captage du Pont du Diable, ce qui l’a bouché. Cela a provoqué, dès hier soir, des coupures d’eau sur la zone du 17eme Km et de Piton Hyacinthe, menaçant également de coupure d’eau toute la Plaine des Cafres.

Malgré les très mauvaises conditions météorologiques qui persistent, nos techniciens ont pu se rendre – très difficilement- sur place, tôt ce matin, afin de déboucher la grille de prise d’eau du captage. Dès ce soir, il y aura le retour de l’eau pour les familles des secteurs concernés. Je remercie l’ensemble des équipes, très fortement mobilisées, pour résoudre cet incident d’ampleur.

Enfin, je rappelle que tout est également mis en oeuvre, avec la solidarité du Président de la CIVIS, Michel Fontaine, que je remercie, pour résoudre les coupures d’eau provoquées par le grave éboulis survenu le lundi 22 janvier au niveau de la canalisation des Hirondelles.