Remise du trophée vert Ileva

La ville de Saint-Pierre a été honorée par le groupe La Poste, qui lui a remis le trophée vert Ileva le vendredi 17 novembre 2023 : une distinction qui récompense les collectivités locales qui s’engagent pour la protection de l’environnement et la valorisation des déchets. Monsieur le Maire de Saint-Pierre a été remercié pour ses engagements et son action exemplaire en faveur du développement durable et de la transition écologique. Saint-Pierre est une ville verte, solidaire et dynamique, qui mérite ce trophée !