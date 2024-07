Remise des clés des Résidences Goulam Mamode Gangate et Jamy Hoarau au Tampon

Mardi 02 juillet 2024 la Commune du Tampon et la SODEGIS ont remis les clés aux locataires de deux nouvelles résidences : la Résidence Goulam Mamode Gangate et la Résidence Jamy Hoarau.

Située rue du Général de Gaulle, à proximité du Lycée Roland Garros, la Résidence Goulam Mamode Gangate compte 78 appartements neufs à la location.

Proches du centre-ville et de toutes commodités, ces logements offrent un cadre agréable avec une vue dégagée sur la mer et viennent compléter la politique immobilière communale, avec un dispositif de Prêt Locatif Social (PLS).

La Résidence Jamy Hoarau est quant à elle située rue Eucher Pothin au 12ème km et propose 32 appartements dans un environnement calme et non loin du centre-ville.