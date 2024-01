Régularisation à prévoir suite aux Vac’Ados et aux ALSH

Suite à la fermeture exceptionnelle des Accueils de loisirs sans hébergement et des centres Vac’ados (du 15 au 19 janvier 2024) en raison du passage du cyclone Belal, la Ville de Saint-Paul informe les familles que des procédures de régularisation et de remboursement sont en cours et que la gestion de ces opérations comptables nécessite un délai de traitement en raison du nombre important de demandes.