Ce 23 et 24 mai 2024 s’est déroulé l’événement Récréadanse sur le site exceptionnel de la maison Gran Kour.

C’est un événement qui offre la possibilité aux élèves de se produire sur une scène devant un public. C’est aussi permettre aux élèves de développer la confiance et l’estime de soi, l’expression scénique et corporelle et de renforcer la relation aux autres.

825 élèves de la Ville de Saint-Paul de la petite section au CM2 nous ont offert 37 prestations de qualité et nous les félicitons.

Nous remercions les élèves, les élèves membres du jury et les enseignants pour nous avoir offert de tels spectacles et pour leur investissement tout au long ce projet.

Jeudi 23 mai matin :

—> Cycle 2 : École Jean-Luc Daly Eraya (Classe de CE1 de Mme Lefebure et ULIS de Mr Bilbault) avec la chorégraphie « Faire Bouger les lignes ».

—> Cycle 3 : École Evenor Lucas (Classe de CM1/CM2 de Mme Morel) avec la chorégraphie « Courage to change ».

Jeudi 23 mai après-midi :

—> Cycle 2 : École élémentaire Barrage (Classe de CP/CE1 de M. Champsavoir) avec la chorégraphie « Le Peuple de l’air ».

—> Cycle 3 : École Primaire Hermitage les Hauts (Classe de CM1/CM2 de Mme Lainel) avec la chorégraphie « Ségrégation ».

Vendredi 24 mai matin :

—> Cycle 1 : École maternelle la saline les bains (Classe de GS de Mme Annamoutou) avec la chorégraphie « Comme-un ».

—> Cycle 2 : École Louise Siarane (Classes de CP de Mmes Ricard, Angelucci, Onorato, Bouchereau et de Mr Robert) avec les chorégraphies « Cyclone » et « Métamorphoses ».

Vendredi 24 mai après-midi :

—> Cycle 2 : École primaire Adèle Ferrand (Classe de CE1 et CP de Mme Bertaut, Mme Aure et Mme Enault) avec la chorégraphie « Les couleurs de la vie ».

—> Cycle 3 : École Adèle Ferrand (Classe de CE2/CM1, M. Tisset) avec la chorégraphie « Magma ».