Réalisation de la bretelle d’accès du CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion) par la RN1

La RN1 entre Savanna et Cambaie enregistre un trafic en constante augmentation, avec une moyenne sur l’année de 90 000 véhicules/ jour depuis 2018, ce qui en fait un des tronçons les plus chargés du réseau routier national géré par la Région Réunion. Environ 20 % du trafic qui circule dans le sens Sud-Nord sort à Cambaie en direction du Port.

Inauguré en octobre 2019, le CHOR est un établissement de santé majeur en offre de soins pour La Réunion et notamment pour toute la micro-région ouest. Il est situé au bout d’une impasse communale à proximité immédiate de la RN1 entre les échangeurs de Savanna et Cambaie. La position de l’hôpital n’était pas lisible en terme d’accessibilité pour les patients, et préjudiciable à l’efficacité des secours qui perdent un temps précieux pour accéder aux urgences notamment.

Ainsi, un premier aménagement routier a été réalisé à l’initiative de la collectivité régionale afin de connecter l’ex-RD2 (chemin du Grand Pourpier) à un giratoire qui dessert à la fois les urgences de l’hôpital, l’entrée du public et des salariés ainsi que les activités riveraines.

La bretelle inaugurée vient compléter cet aménagement par la création d’une troisième voie d’environ 1km de long accolée à l’amont de la RN1 dans le sens Sud/Nord et servant de sortie de la RN1 en aval de l’échangeur de Cambaie en direction du Sud. Cette voie est appelée « collectrice » car elle est séparée physiquement des autres voies de transit de la RN1 par une glissière en béton. Cette collectrice permettra de capter les automobilistes voulant sortir à l’échangeur de Cambaie mais aussi d’accéder directement au CHOR depuis la RN1, sans avoir à passer par l’échangeur de Cambaie.

Afin de limiter les risques de traversées piétonnes sur la 2×2 voies qui devient plus facile d’accès depuis le CHOR, un système de brise-vue a été mis en place sur les glissières béton séparant la collectrice des voies rapides, mais aussi sur le terre-plein central entre les deux sens de circulation de la RN1.

Coût total de l’opération :

7 466 000 € HT ( 8,1 M€ TTC) (VOLET REACT.UE DU PO FEDER 2014-2020 ÎLE DE LA RÉUNION – ACTION N°10.1.1 CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES EN FAVEUR DE LA FILIÈRE SANTÉ)

➜ Montant de subvention FEDER : 6 636 000 € HT

➜ Montant Région : 737 000 € HT

Télécharger le dossier de presse