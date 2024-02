Réaction de Cyrille Melchior au décès d’Aimé Rivière

Communiqué

« C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès d’Aimé Rivière, communément connu sous le nom de Mémé Rivière, figure emblématique du curcuma à La Réunion.

Fondateur de la Maison du Curcuma, à Saint-Joseph, Mémé Rivière n’a eu de cesse de valoriser cette épice emblématique que nous retrouvons dans les cuisines de chaque famille réunionnaise. Le bien manger n’avait aucune limite pour lui, qui faisait la promotion du curcuma sous toutes ses formes, épice, vinaigre, ou encore confiture. Mémé Rivière exerçait ce métier avec passion et démontrait que l’agriculture n’est pas seulement une profession exigeante, mais qu’elle se vit aussi avec beaucoup d’amour.

Je tiens à saluer la mémoire d’un Réunionnais authentique, pilier de l’agriculture réunionnaise, qui fut l’un des premiers à porter l’excellence de notre territoire au Salon international de Paris, notamment.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel, au nom de mon vice-Président délégué aux affaires agricoles, Serge Hoareau, et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères. »

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental