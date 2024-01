Raphaël et Rufine CAMATCHY fêtent leurs noces de palissandre

Ce mardi 9 janvier 2024, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a accueilli Yaël BRAUN-PIVET, la Présidente de l’Assemblée nationale à Bois Rouge, dans le Bassin de Vie du Guillaume. En visite à La Réunion du 8 au 10 janvier 2024, la Présidente de l’Assemblée nationale a rencontré les élu.es de la Ville Marie-Anick FLORIANT (déléguée à la lutte contre l’habitat insalubre), Jean-Noël JEAN-BAPTISTE (délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie du Guillaume) et Suzelle BUCHLE (déléguée au Logement, à la Lecture publique et aux bibliothèques). La Présidente de l’Assemblée nationale était accompagnée de Bertrand PANCHER, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, de la Députée de la 2ème circonscription Karine LEBON et de Nathalie BASSIRE, députée de la 3ème circonscription ainsi que du Préfet de La Réunion Jérôme PHILIPPINI et du sous-préfet de l’arrondissement ouest, Philippe MALIZARD. Étaient présents également la Présidente de La Région Réunion, Huguette BELLO, la Conseillère Départementale, Jeanne HOARAU et les directions de la DEAL et de la SHLMR.