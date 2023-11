PRU de Saint-Gilles-les-Bains : les travaux avancent activement

Par conséquent, cette nouvelle étape nécessitera la fermeture d’une portion de ces routes, du mercredi 29 novembre au jeudi 30 novembre, de 20 heures à 5 heures du matin.

Un itinéraire de déviation sera mis en place pour faciliter la circulation pendant cette période. Il est important de noter que les routes resteront ouvertes en dehors de ce créneau horaire. Par ailleurs, les commerces demeureront également ouverts et accessibles tout au long des travaux.

Pour rappel, le PRU de Saint-Gilles-les-Bains se trouve en pleine phase opérationnelle. Le chantier d’aménagement urbain et paysager se poursuit, contribuant ainsi à la redynamisation très attendue de l’unique station balnéaire de La Réunion. Ce PRU répond à des impératifs de sécurité et aux attentes exprimées par la population et les commerçants de ce Bassin de vie.