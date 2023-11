Promouvoir la Sécurité et la Collaboration : Ateliers Participatifs pour les Associations Sportives de Saint-Paul

Au cœur de l’engagement communautaire, la Ville de Saint-Paul, à travers la Direction de la Proximité et de la Politique de la Ville ainsi que la Direction des Sports, a pris l’initiative de lancer des ateliers participatifs dans le cadre du CLSPD (Conseil Local et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). […]

Au cœur de l’engagement communautaire, la Ville de Saint-Paul, à travers la Direction de la Proximité et de la Politique de la Ville ainsi que la Direction des Sports, a pris l’initiative de lancer des ateliers participatifs dans le cadre du CLSPD (Conseil Local et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Ces ateliers visent à renforcer les liens entre les associations sportives de la commune et à promouvoir un environnement sécurisé et collaboratif.

Ces ateliers participatifs offrent une plateforme d’échange essentielle pour les associations sportives locales. L’objectif est de favoriser la collaboration entre ces acteurs clés de la communauté, en mettant en lumière l’importance du dialogue et de la coopération.

Thématiques Abordées : Sécurité et Prévention

Au cœur des discussions, la sécurité et la prévention occupent une place centrale. Les associations sportives jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté, et leur implication dans ces thématiques contribue à renforcer le tissu social. Les participants ont l’occasion d’échanger des idées, de partager leurs expériences et de collaborer sur des initiatives visant à créer un environnement plus sûr pour tous.