Profitez des marchés de Noël à Saint-Paul et à Saint-Gilles !

Cette année, plongez dans la magie des fêtes aux Marchés de Noël de Saint-Gilles et de Saint-Paul ! Organisés par les associations des commerçants le marché de Noël se déroulera à Saint-Gilles-les-Bains place Paul Julius Bénard, du 15 au 17 décembre, et à Saint-Paul, du 21 au 23 décembre sur la place du débarcadère. Rencontrez le Père et la Mère Noël, participez à des ateliers créatifs pour les enfants, profitez d’une promenade en calèche et vibrez au rythme des animations musicales et de la grande parade Feu et lumière. Les magasins seront exceptionnellement ouverts les 17, 20, 24 et 31 décembre à Saint-Paul avec une nocturne le 23 décembre. La Ville de Saint-Paul vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Partager cet article