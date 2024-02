Depuis le 20 novembre 2023 (journée des droits des enfants), le service cohésion de l’action éducative et l’association LEAR ont lancé sur 3 écoles de la commune le Prix UNICEF de littérature jeunesse 2024 sur le temps de la pause méridienne. (école Louise PAYET de Bois rouge ; école Jean MONNET de Plateau Caillou, école le ruisseau à Bois de nèfles)

L’association LEAR, officiellement inscrite sur le site de l’UNICEF pour cette édition 2024, a fait découvrir à une classe une sélection de 4 livres sur le thème de la pauvreté et des inégalités sociales (thème de cette année).

De novembre 2023 à février 2024, les intervenantes ont présenté et fait lire chaque album, puis ont laissé les enfants s’exprimer sur cette thématique. Ces ateliers ont permis de mettre en avant les différentes privations vécues par les enfants et les causes/conséquences des inégalités d’accès aux ressources essentielles dont les enfants ont besoin pour vivre et bien grandir. C’était, par ailleurs une invitation sous forme de débat à réfléchir comment agir pour un monde plus équitable, en luttant contre la stigmatisation.

Dès que les 4 albums ont été lus, l’association a procédé au vote. Les enfants ont choisi leur livre préféré parmi les 4 et ont transmis leurs bulletins de vote à Unicef France qui annoncera en juin les livres lauréats 2024 élus par tous les enfants participants.

L’association LEAR a offert un exemplaire de chaque livre lu. Ils iront compléter la boîte à livres mis en place par la commune de Saint-Paul visant à améliorer le climat scolaire et le bien-être des enfants sur la pause méridienne.

Cette action a permis aux enfants de découvrir une thématique au cœur des droits de l’enfant par le biais de 4 livres* soigneusement sélectionnés.

* Liste des livres