Prévente du concert de Kaf Malbar, Jungeli, Imen Es et Abou Debeing le samedi 6 janvier

PRÉVENTE CONCERTS MIEL VERT

🎤Rendez-vous sur le site internet de MonTicket.re pour réserver votre place pour la soirée du 6 janvier, mais aussi celles des 12 et 13 janvier.

Plus d’informations sur https://www.monticket.re/festival/miel-vert-2024

6 janvier : Kaf Malbar mais aussi Jungeli, Imen Es et Abou Debeing, chanteurs de « Petit génie » : https://www.youtube.com/watch?v=Q3RR6ffTTBw