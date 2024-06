Pass Formation : Un soutien personnalisé pour la Formation Professionnelle à La Réunion

La Région Réunion met en œuvre un dispositif d’aide individualisée, le « Pass Formation », dans le cadre de son engagement en faveur du développement humain et solidaire. Ce dispositif vise à soutenir les projets de formation des demandeurs d’emploi pour améliorer leur employabilité et répondre aux besoins économiques locaux.

Objectifs

Le dispositif Pass Formation complète l’offre régionale de formation collective et vise à :

Élever le niveau de qualification des bénéficiaires.

Faciliter l’accès à un emploi qualifié à court et moyen terme.

Répondre aux besoins de compétences des entreprises.

Typologie des formations

Le dispositif est structuré en plusieurs volets :

1 – Volet Réunion : Soutien aux formations se déroulant à La Réunion, certifiantes, et liées à des métiers en tension. Les organismes de formation doivent posséder la certification qualité « QUALIOPI ».

2 – Volet Mobilité Nationale : Accompagnement pour des formations inexistantes ou saturées à La Réunion, se déroulant sur le territoire national.

3 – Volet Mobilité Internationale : Soutien pour des formations qualifiantes ou certifiantes en Europe, inexistantes ou saturées à La Réunion.

Nature de l’aide

Coûts pédagogiques : L’aide peut atteindre jusqu’à 5 500 € par projet et par an. Les coûts pédagogiques sont versés directement aux organismes de formation, avec des possibilités de remboursement direct pour les demandeurs. Rémunération et couverture sociale : Les bénéficiaires reçoivent une rémunération mensuelle et ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Aide à la mobilité : aides forfaitaires additionnelle pour le transport aérien, l’installation et les frais de vie – sous réserve de non éligibilité aux dispositifs de LADOM.

Parcours d’Admission

Le volet mobilité nationale du Pass Formation peut inclure également un soutien pour les candidats dans les phases de sélection et d’admission dans certains établissements identifiés. Lorsqu’un candidat doit se déplacer pour des épreuves d’admission, le dispositif prend en charge les frais de déplacement aérien (jusqu’à 800 € pour un aller-retour) et accorde une aide forfaitaire pour les frais de vie (100 € par jour en fonction du nombre de jours indiqué dans la convocation).