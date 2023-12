Ouverture officielle de l’Espace Ale Far Far Solidèr

Initié et porté par la direction de la transition écologique de la CIRESt, l’Espace Ale Far Far Solidèr ouvre ses portes, au grand public, le samedi 2 décembre. Résolument solidaire, cette initiative est un espace de vente copartagé entre trois associations émérites : Emmaüs Réunion, l’ADRIE et l’association VIMR.

L’Espace Ale Far Far Solidèr a été officiellement inauguré ce mercredi 29 novembre par le Président de la Cirest, Patrice SELLY, les trois associations impliquées dans la démarche et les représentants de la Ville de Saint-André. En effet, l’Espace Ale Far Far Solidèr se situe à Saint-André plus exactement au : 1050 chemin Ravine Creuse (devant le magasin Gamm Vert).

L’Espace ALE Farfar Solidèr concrétise la démarche engagée par la CIREST pour encourager l’allongement de la durée de vie des objets. Plus globalement, cette initiative participe activement à l’enjeu de réduction des déchets ménagers, dont la CIREST a la compétence.

Pour rappel, en décembre 2021, la CIREST a adopté son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), dont l’ambition est de réduire de 15% les déchets entre 2010 et 2030, conformément à l’objectif national fixé par la loi AGEC (anti gaspillage et économie circulaire) en février 2020.

L’Espace Ale Far Far Solidèr accueillera les visiteurs du mercredi au samedi, de 9h à 12h le matin et de 13h à 16h l’après-midi au 1050 chemin Ravine Creuse à Saint-André.