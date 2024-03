Ouverture en ligne des inscriptions scolaires et à la cantine pour l’année scolaire 2024/2025

La Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves de l’ouverture en ligne sur l’Espace Citoyens des inscriptions scolaires jusqu’au 10 mai 2024 et jusqu’au 19 août 2024 pour la restauration scolaire.

La Ville rappelle aux parents qu’il est nécessaire d’inscrire les enfants lors de l’entrée en maternelle et lors d’une primo-inscription dans une école de Saint-Leu. S’agissant de la restauration scolaire, l’inscription est obligatoire chaque année afin de pouvoir bénéficier de ce service municipal.

L’accueil physique pour les inscriptions scolaires et / ou la restauration scolaire est possible du lundi au vendredi en contactant les différents sites et services concernés. Retrouvez les contacts, pièces à fournir et toutes les informations utiles dans l’article en ligne : https://www.saintleu.re/actualite/inscriptions-scolaires-2024-2025-a-saint-leu.php

Les demandes d’inscription en ligne sont à privilégier depuis le site internet de la Ville, onglet «Mes démarches».

Lien vers l’Espace Citoyens : https://www.espacecitoyens.net/saintleu/espace-citoyens/