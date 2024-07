Ouverture d’une nouvelle déchèterie éphémère à la Rivière des Galets au Port

Ce service de proximité est proposé aux usagers en complément de la collecte des déchets en porte-à-porte et des équipements déjà implantés sur la commune.

L’objectif est de rendre ce service encore plus accessible aux usagers, de par sa proximité. Ce dispositif participe aussi à la lutte contre les dépôts sauvages et à la prévention des gîtes larvaires dans le cadre de la lutte contre la dengue.

Vous pouvez y apporter vos déchets végétaux, vos encombrants et vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), vos piles et accumulateurs, ampoules et autres néons.

Et grâce au Trokali Mobile, tous les objets en bon état qui ne vous servent plus pourront y être déposés et connaître une seconde vie grâce à ce système de don et de troc. Ce sont autant de déchets qui n’iront pas à l’enfouissement.